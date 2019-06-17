В ОРДЛО виявили причетних до вбивства Захарченка, - ЗМІ
"Безпосередньо роботу по "ДНР" у 5-му управлінні (департаменті контррозвідки СБУ) організовує 2-й відділ. Нам відомі усі співробітники цього відділу, причетні до скоєння злочинів на Донбасі", - заявило джерело, йдеться в "УП".
У числі співробітників СБУ, причетних до підготовки "терактів", він також назвав помічника начальника 5-го управління Сергія Моторина, який, за його словами, є вихідцем з Донбасу, а раніше служив у Слов'янську.
"Саме на ньому кров Арсена Павлова (Моторолл - ред.) та Олександра Захарченка", - заявило джерело росЗМІ.
Також він назвав представників українських спецслужб Владислава Долгозвяга і Андрія МуштУ, "агенти" яких Андрій Байдаєв під псевдонімом "Швед", Андрій Отенко, Дамір Баштанник "причетні до терактів на Донбасі".
У телесюжеті також повідомлялося, що затримані "спецслужбами ДНР" так звані агенти Сергій Бешта, Владислав Зайцев та інші "дали інформацію про своїх кураторів в СБУ".
У числі таких кураторів були названі начальник 5-го управління департаменту контррозвідки СБУ Роман Червінський, його заступники Максим Попов і Олександр Поклад.
Джерело російського ЗМІ також заявило, що "правоохоронним органам "Л/ДНР "відомі імена, місця проживання, сімейний стан тих, хто в СБУ "причетний до організації терактів на території Донбасу".
Нагадаємо, Олександр Захарченко загинув під час вибуху в кафе "Сепар" у центрі Донецька ввечері 31 серпня. Разом з ним загинув один з охоронців.
Пізніше, телеканал "Росія 1" показав відео вибуху в донецькому кафе "Сепар", внаслідок якого загинув ватажок "ДНР" Олександр Захарченко.
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