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В ОРДО День Росії оголосять "державним"

"Ми відчуваємо себе частиною великого руського міра, і я радий, що ми проводимо цю акцію разом з Росією"
В окупованому Донецьку День Росії стане "державним святом".
В ОРДО День Росії оголосять "державним" Фото: соцмережі

Ватажок бойовиків Денис Пушилін виступив із промовою зі сцени під час святкування Дня Росії, повідомляє "РИА Новости".

"Ми відчуваємо себе частиною великого руського міра, і я радий, що ми проводимо цю акцію разом з Росією. Упевнений, буде справедливо призначити День Росії державним святом у Республіці і наступного року відзначити 12 червня в офіційному статусі", - сказав він.

Як зазначають російські ЗМІ, у святкуванні взяли участь близько 40 тисяч осіб.

Нагадаємо, що Президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.

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12 06 2019 20:51
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