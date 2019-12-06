CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ окупованому Донецьку День Росії стане "державним святом".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В ОРДО День Росії оголосять "державним"
"Ми відчуваємо себе частиною великого руського міра, і я радий, що ми проводимо цю акцію разом з Росією"
Фото: соцмережі
Ватажок бойовиків Денис Пушилін виступив із промовою зі сцени під час святкування Дня Росії, повідомляє "РИА Новости".
"Ми відчуваємо себе частиною великого руського міра, і я радий, що ми проводимо цю акцію разом з Росією. Упевнений, буде справедливо призначити День Росії державним святом у Республіці і наступного року відзначити 12 червня в офіційному статусі", - сказав він.
Як зазначають російські ЗМІ, у святкуванні взяли участь близько 40 тисяч осіб.
Нагадаємо, що Президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.
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