В ОРДО День Росії оголосять "державним"

"Ми відчуваємо себе частиною великого руського міра, і я радий, що ми проводимо цю акцію разом з Росією"

В окупованому Донецьку День Росії стане "державним святом".

Ватажок бойовиків Денис Пушилін виступив із промовою зі сцени під час святкування Дня Росії, повідомляє "РИА Новости".

"Ми відчуваємо себе частиною великого руського міра, і я радий, що ми проводимо цю акцію разом з Росією. Упевнений, буде справедливо призначити День Росії державним святом у Республіці і наступного року відзначити 12 червня в офіційному статусі", - сказав він.

Як зазначають російські ЗМІ, у святкуванні взяли участь близько 40 тисяч осіб.

Нагадаємо, що Президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.