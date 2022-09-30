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В організації вибухів на "Північних потоках" Путін звинуватив США.

Президент РФ Владімір Путін звинуватив Сполучені Штати у тому, що вони організували вибухи на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2".
В організації вибухів на "Північних потоках" Путін звинуватив США. Фото: ria.ru
Про це він заявив під час звернення у Кремлі, пише "Європейська правда".

"Англосаксам мало санкцій, вони перейшли до диверсій, організувавши вибухи на міжнародних газових магістралях "Північного потоку". Фактично розпочали знищення європейської енергетичної інфраструктури", - сказав Путін.
 
Він також заявив, що Вашингтон вимагає від Євросоюзу нових санкцій, щоб посісти місце Росії на енергетичному ринку.
 
більшість європейських політиків із цим покірно погоджуються. Вони ж ясно розуміють, що США, продавлюючи відмову ЄС від російських енергоносіїв, ведуть справу до деіндустріалізації Європи, щоб повністю прибрати до рук російський ринок", - сказав Путін.
 
Слід зазначити, що атаки на "потоки" вигідні Кремлю, адже дозволяють стверджувати про технічні причини скорочення постачання газу на ринки ЄС.
 
Саме технічні причини можуть врятувати "Газпром" від масових арбітражів від європейських компаній за невиконання умов контрактів.
 
Напередодні в Данії заявили, що пошкоджені труби "Північних потоків" спорожніють орієнтовно в неділю.
 
У Німеччині підозрюють, що витоки газу на гілках російських газопроводів "Північний потік" через Балтійське море є наслідком умисних дій. 
 
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30 09 2022 17:57
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