У парламенті Абхазії сталася стрілянина: є загиблий
В четвер, 19 грудня, у будівлі парламенту окупованої грузинської Абхазії сталася смертельна стрілянина.
Про це повідомляє Эхо Кавказа.
На місці стрилянини загинув депутат Вахтанг Голандзія, а опозиційний депутат Кан Кварчія був поранений.
Під час засідання Адгур Харазія і Кан Кварчія вступили в суперечку, в результаті Адгур дістав пістолет і став стріляти в Кана і в цей час якраз обговорювали закон про заборону майнінгу, коли сталася стрілянина.
Загиблий Вахтанг Голандзія намагався їх розняти.
Місцева влада пише, що депутат Голандзія помер від отриманих ран, а депутат Кварчія поранений у руку.
На місце події прибула слідчо-оперативна група.
Раніше ми повідомляли, що кремль зупинив фінансування окупованої Абхазії.