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У парламенті Абхазії сталася стрілянина: є загиблий

19 грудня 2024, 16:48
У парламенті Абхазії сталася стрілянина: є загиблий
Фото: 24tv.ua
Загинув один із депутатів, ще один дістав поранення.

В четвер, 19 грудня, у будівлі парламенту окупованої грузинської Абхазії сталася смертельна стрілянина.

Про це повідомляє Эхо Кавказа.

На місці стрилянини загинув депутат Вахтанг Голандзія, а опозиційний депутат Кан Кварчія був поранений.

Під час засідання Адгур Харазія і Кан Кварчія вступили в суперечку, в результаті Адгур дістав пістолет і став стріляти в Кана і в цей час якраз обговорювали закон про заборону майнінгу, коли сталася стрілянина.

Загиблий Вахтанг Голандзія намагався їх розняти.

Місцева влада пише, що депутат Голандзія помер від отриманих ран, а депутат Кварчія поранений у руку.

На місце події прибула слідчо-оперативна група.

Раніше ми повідомляли, що кремль зупинив фінансування окупованої Абхазії.

 

стрілянинапарламентАбхазія

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