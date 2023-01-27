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ПОЛІТИКА

В ПАРЄ розповіли, коли росія зможе повернутись до Ради Європи

27 січня 2023, 13:10
В ПАРЄ розповіли, коли росія зможе повернутись до Ради Європи
Фото: з вільних джерел
Зокрема, рф повинна сплатити Україні компенсацію

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс вважає, що повернення росії до складу Ради Європи буде можливе лише після виплати значної компенсації Україні, передає "Європейська правда".

Президент ПАРЄ сказав, що росія має зрозуміти, що необхідно змінити своє ставлення до правил, а також висловив упевненість, що це станеться.

"росія зробила себе дуже вразливою, виключивши себе із цивілізованого світу. кремль може розповідати про те, що у нього багато друзів, але давайте побачимо, що буде, якщо путін прийде з проханням до Китаю, яку ціну він призначить", - заявив він.

За словами Кокса, для повернення до Ради Європи росія має заплатити ціну, -  зокрема, виконавши усі рішення Європейського суду з прав людини, й усі скарги, подані до 16 вересня 2022 року, будуть розглянуті. Крім того, є дуже висока ціна за відновлення зруйнованої української інфраструктури, яку рф має заплатити.

Нагадаємо, посли Євросоюзу схвалили продовження усіх застосованих ЄС економічних санкцій проти росії за її агресію проти України. Термін обмежень погодилися продовжити щонайменше ще на півроку.

 

РосіяПАРЄ

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