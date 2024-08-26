В Парижі назвали причини затримання Дурова

Прокуратура Франції інкримінує росіянину Павлу Дурову 12 звинувачень.

російського програміста підозрюють у співучасті в зберіганні дитячої порнографії.

Про це йдеться в пресрелізі.

Загалом Дурова підозрюють у 12 злочинах, серед яких:

- відмова передавати інформацію, необхідну для проведення розслідувань, на запит правоохоронних органів;

- співучасть у розповсюдженні наркотиків;

- співучасть у кіберзлочинах;

- співучасть у шахрайстві;

- відмивання грошей, одержаних злочинним шляхом;

- незаконне надання криптографічних послуг та інструментів для забезпечення конфіденційності;

- співучасть у зберіганні порнографічного контенту з неповнолітніми.

Тепер Дуров може перебувати під вартою до 28 серпня.

Нагадаємо, що в суботу, 24 серпня, Павла Дурова затримали у Франції.