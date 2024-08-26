В Парижі назвали причини затримання Дурова
російського програміста підозрюють у співучасті в зберіганні дитячої порнографії.
Про це йдеться в пресрелізі.
Загалом Дурова підозрюють у 12 злочинах, серед яких:
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- відмова передавати інформацію, необхідну для проведення розслідувань, на запит правоохоронних органів;
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- співучасть у розповсюдженні наркотиків;
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- співучасть у кіберзлочинах;
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- співучасть у шахрайстві;
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- відмивання грошей, одержаних злочинним шляхом;
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- незаконне надання криптографічних послуг та інструментів для забезпечення конфіденційності;
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- співучасть у зберіганні порнографічного контенту з неповнолітніми.
Тепер Дуров може перебувати під вартою до 28 серпня.
Нагадаємо, що в суботу, 24 серпня, Павла Дурова затримали у Франції.