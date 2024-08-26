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В Парижі назвали причини затримання Дурова

26 серпня 2024, 21:17
В Парижі назвали причини затримання Дурова
Фото: itc.ua
Прокуратура Франції інкримінує росіянину Павлу Дурову 12 звинувачень.

російського програміста підозрюють у співучасті в зберіганні дитячої порнографії. 

Про це йдеться в пресрелізі

Загалом Дурова підозрюють у 12 злочинах, серед яких:

  • - відмова передавати інформацію, необхідну для проведення розслідувань, на запит правоохоронних органів;

  • - співучасть у розповсюдженні наркотиків;

  • - співучасть у кіберзлочинах;

  • - співучасть у шахрайстві;

  • - відмивання грошей, одержаних злочинним шляхом;

  • - незаконне надання криптографічних послуг та інструментів для забезпечення конфіденційності;

  • - співучасть у зберіганні порнографічного контенту з неповнолітніми.

Тепер Дуров може перебувати під вартою до 28 серпня.

Нагадаємо, що в суботу, 24 серпня, Павла Дурова затримали у Франції.

 

ФранціяПавло Дуров

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