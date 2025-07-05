В Парижі вперше за 100 років відкрили для громадського купання річку Сену

Франція, Париж, 22 травня 2014 року. Модель позує на тлі Ейфелевої вежі.Фото: АFР

Сотні людей від самого ранку зібралися на березі річки.

В суботу, 5 липня, мерія Парижу відкрила річку Сену для громадського купання, вперше з 1923 року.

Про це повідомляє телеканал France24.

Парижани і гості столиці Франції відсьогодні можуть поплавати у Сені, якщо дозволятиме погода. Наразі відкрили три локації.

Одне з таких місць розташоване за два кроки від Ейфелевої вежі.

Сотні людей прибули напередодні відкриття річки - о 8-й годині ранку, аби пірнути у воду в зоні Брас-Марі в історичному центрі міста.

Зони для купання, які розраховані на 150 -300 осіб та обладнані роздягальнями, душовими кабінами і меблями в пляжному стилі.

Французькі чиновники повідомили, що вжили низку заходів, щоб забезпечити безпечне перебування плавців, зокрема щоденне тестування на забруднення води та запровадження тесту на плавання для тих, хто купається.

Усі місця для купання будуть відкриті до 31 серпня.

Нагадаємо, що рік тому під час Олімпійських ігор п’ять разів скасовували змагання в річці Сена.