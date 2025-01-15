В Південній Кореї затримали президента країни

Його вдалось затримати із другої спроби.

Південнокорейські слідчі в середу увійшли до президентської резиденції, щоб затримати президента Юн Сок Йоля, якому оголосили імпічмент.

Про це повідомляє південнокорейське інформаційне агентство Yonhap.

"Поліцейські та слідчі з Управління з розслідування корупції серед високопосадовців і Національного слідчого управління прорвалися через другий кордон автобусів, подолавши перший за допомогою драбин", - пише видання.

Слідчі протистояли прихильникам Юна, депутатам правлячої консервативної Партії народної влади і адвокатам Юна перед головними воротами президентської резиденції протягом більше двох годин рано в середу після невдалої спроби затримання Юна на початку цього місяця.

Також відомо, що слідчі брали участь у "фізичному зіткненні" зі службою безпеки.

Поліція попередила, що будь-яка спроба чинити опір виконанню ордеру може призвести до арешту.

Це була вже друга спроба затримання глави держави.

Перша відбулась 2 січня, але тоді південнокорейські слідчі не змогли арештувати президента.