В Північній Македонії у клубі згоріло більше півсотні людей

Вже відомо про видання ордерів на арешт чотирьох людей.

В результаті пожежі в нічному клубі "Пулс" у македонському місті Кочани в ніч на неділю загинули щонайменше 59 людей.

Про це на пресконференції заявив міністр внутрішніх справ Північної Македонії Панче Тошковскі, передає Слободен печат.

Міністра розказав, що наразі зафіксували 59 загиблих у результаті пожежі, з них правоохоронці ідентифікували 35, зокрема поліцейського, який перевіряв присутність неповнолітніх в клубі.

"Кількість поранених – 155. Вони перебувають у кількох лікарнях країни. Ще раз хочу висловити щирі співчуття сім'ям загиблих у пожежі", - додав він.

За словами глава МВС Північної Македонії, правоохоронці допитають усіх повʼязаних із трагедією в Кочанах і проведуть екстрену перевірку всіх нічних клубів.

Крім того, відомо про видання ордерів на арешт чотирьох людей у звʼязку з пожежею, але не уточнюється, кого саме. За інформацією видання, вже затримали власника "Пулса".