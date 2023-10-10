В Польщі масова відставка генералів армії

Заяви про відставку подали 10 офіцерів командного складу польської армії, а також начальник Генштабу ЗС Польщі генерала Раймунд Анджейчак і командувача Оперативного командування польської армії генерал Томаш Пьотровський.

Про це лідер найбільшої опозиційної політсили Польщі "Громадянська коаліція" Дональд Туск написав в X(Twitter).

"Щойно я отримав інформацію про відставку ще 10-ти вищих офіцерів Генерального командування. Усе це відбувається в умовах, коли на нашому східному кордоні йде війна, а на Близькому Сході наростає конфлікт, який незабаром може перерости у глобальний конфлікт", - йдеться в дописі.

Туск заявив, що ці відставки відбуваються за 100 годин до парламентських виборів у Польщі.

Лідер опозиції закликав усіх генералів й вищих офіцерів польської армії до холоднокровності і до максимуму відповідальності.

Дональд Туск звернувся до президента Польщі Анджея Дуди, щоб той швидко поінформував громадськість країни про всі причини цього наростаючого хаосу в польській армії.

Голова Бюро національної безпеки Польщі Яцек Сєвєра повідомив, що президент Дуда прийняв відставку начальника Генштабу ЗС Польщі Раймунда Анджейчака і командувача Оперативного командування польської армії генерала Томаша Пьотровського і незабаром призначить на їх місце нових людей.

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