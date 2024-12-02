Перекачування на пошкодженій ділянці припинено.

Днями стався витік на нафтопроводі "Дружба" на ділянці в районі міста Пневи на заході Польщі.

Поки що трубопровід перекрили, повідомив трубопровідний оператор PERN.

В пресслужбі оператора заявили, що було негайно припинено перекачування на пошкодженій ділянці, а нафту було перенаправлено через іншу ділянку трубопроводу.

На місце інциденту приьбули аварійні служби PERN і Державна пожежна служба.

Наразі ділянка була захищена, і ремонтні роботи були негайно дозволені для безпечного продовження.

В компанії PERN додали, що причини витоку не відомі і будуть розслідуватися внутрішньою комісією.

На цій ділянці, де стався витік, нафту постачали до нафтопереробного заводу в Німеччині.

Нафтопровід "Дружба" має важливе значення через свій масштаб і вплив на енергетичну безпеку Європи.

Влітку повідомлялось, що з 2025 року Україна припинить транзит нафти з росії в ЄС.