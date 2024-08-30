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З 2025 року Україна припинить транзит нафти з росії в ЄС – ОП

30 серпня 2024, 14:04
З 2025 року Україна припинить транзит нафти з росії в ЄС – ОП
Фото: з вільного доступу
На сьогодні через нафтопровід "Дружба" російська нафта йде до Словаччини, Чехії, і Угорщини.

Проте Київ з 1 січня 2025 року планує припинити транзит російської нафти трубопроводом "Дружба". 

Про це сказав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю для Новини.Live.

"Крім газу з 1 січня 2025 року припиняє роботу і нафтопровід Дружба. Тому що деякі країни отримували російську нафту через цей нафтопровід. Це Словаччина, Чехія та улюблена нами Угорщина. Але була резолюція Євросоюзу, що вони мають знайти можливості диверсифікації нафти й припинити транзит через Україну російської нафти. Так само це стосується і газу", – заявив радник.

Подоляк додав, що раніше європейський ринок був гарантований для отримання прибутку кремлем, але зараз путін втрачає там свій вплив і репутацію.

москві доводиться продавати нафту і газ з великими знижками на ринках Азії, але надалі ситуація для рф ставатиме лише гіршою, вважає політик. 

На тлі зупинки нафтопроводу Словаччина погрожує Україні через заборону транзиту російської нафти.

 

нафтопровідвійна в Україні

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