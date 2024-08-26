В Польщі шукають дрон, який залетів під час атаки рф: його не збили через погодні умови (оновлено)

Об'єкт зник через 25 км на території Польщі.

Повітряний об'єкт перелетів кордон з Польщею сьогодні вранці під час масованої атаки фр по Україні.

Про це заявив генерал-майор Мацей Кліш, оперативний командувач збройних сил Польщі, повідомляє агенція PAP.

"Ймовірно, йдеться про проникнення об'єкта на територію Польщі. Об'єкт підтверджений радіолокацією як мінімум трьох станцій радіолокацій", - заявив польський головком.

Генерал Кліш додав, що об'єкт перетнув польський кордон о 6.43 за польським часом на широті українського міста Червоногорода.

Саме це місце вже кілька разів атакували російську сторону через розташовану там електростанцію.

"Об'єкт зник приблизно через 25 км на території Польщі. За погодними умовами я не зміг віддати команду на боротьбу з ним через недотримання процедур, тобто так званого візуального підтвердження знищення. Об'єкт зник з радіолокаційних систем. Об'єкт не був виявлений ні союзною, ані польською авіацією, а також об'єктом не було підтверджено візуально вертольотами", - сказав він.

Генерал вважає, що об'єкт, ймовірно, все ще знаходиться на території Польщі, хоч і не виключив, що об'єкт покинув нашу територію.

"Почато операцію з пошуку об'єкта", - підсумував він.

Крім того, зранку Польща підняла у небо авіацію через ракетний обстріл України.