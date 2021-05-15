ВІДПОЧИНОК НОВИНИПольщі вперше за півроку кафе, бари та ресторани відкрили свої літні майданчики. Також було скасовано вимогу щодо обов'язкового носіння масок на вулиці в місцях, де є можливість дотримання соціальної дистанції.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Польщі вперше за півроку відкрилися бари та ресторани
Протягом квітня кількість нових випадків коронавірусу в Польщі різко впала, і уряд почав пом'якшувати обмеження цього місяця
Фото: blog.cafeteria.ru
Бари та ресторани тепер можуть пропонувати послуги на відкритому повітрі, а обслуговування в приміщенні має відкритися з певними обмеженнями 28 травня. З жовтня заклади харчування могли подавати їжу лише на виніс, повідомляє Reuters
Протягом квітня кількість нових випадків коронавірусу в Польщі різко впала, і уряд почав пом'якшувати обмеження цього місяця.
У п'ятницю в Польщі було зареєстровано 3288 нових випадків коронавірусу. Наприклад, 1 квітня, кількість нових випадків в країні досягла 35 251.
Близько 35,7% дорослих поляків отримали принаймні одну дозу вакцини, а 13,6% повністю вакциновані, повідомляє Європейський центр з профілактики та контролю захворювань.
Раніше повідомлялося, що у Польщі планують пом'якшити карантин раніше запланованого.
Також уряд вирішив почати вакцинацію 16-ти та 17-річних.
При цьому у Польщі з'явилися перші випадки бразильського штаму коронавірусу. Три випадки бразильського варіанту були виявлені в південному регіоні Сілезія.
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15 05 2021 14:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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