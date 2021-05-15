Реєстрація Вхід
RSS
ВІДПОЧИНОК НОВИНИ

В Польщі вперше за півроку відкрилися бари та ресторани

Протягом квітня кількість нових випадків коронавірусу в Польщі різко впала, і уряд почав пом'якшувати обмеження цього місяця
Польщі вперше за півроку кафе, бари та ресторани відкрили свої літні майданчики. Також було скасовано вимогу щодо обов'язкового носіння масок на вулиці в місцях, де є можливість дотримання соціальної дистанції.
В Польщі вперше за півроку відкрилися бари та ресторани Фото: blog.cafeteria.ru
Бари та ресторани тепер можуть пропонувати послуги на відкритому повітрі, а обслуговування в приміщенні має відкритися з певними обмеженнями 28 травня. З жовтня заклади харчування могли подавати їжу лише на виніс, повідомляє Reuters
 
Протягом квітня кількість нових випадків коронавірусу в Польщі різко впала, і уряд почав пом'якшувати обмеження цього місяця.
 
У п'ятницю в Польщі було зареєстровано 3288 нових випадків коронавірусу. Наприклад, 1 квітня, кількість нових випадків в країні досягла 35 251.
 
Близько 35,7% дорослих поляків отримали принаймні одну дозу вакцини, а 13,6% повністю вакциновані, повідомляє Європейський центр з профілактики та контролю захворювань.
 
Раніше повідомлялося, що у Польщі планують пом'якшити карантин раніше запланованого.
 
Також уряд вирішив почати вакцинацію 16-ти та 17-річних.
 
При цьому у Польщі з'явилися перші випадки бразильського штаму коронавірусу. Три випадки бразильського варіанту були виявлені в південному регіоні Сілезія.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 05 2021 14:31
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
11 нетипових стрічок для святкових вихідних

11 нетипових стрічок для святкових вихідних

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.