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В Польщі вибори до ЄП виграє партія Туска

10 червня 2024, 11:02
В Польщі вибори до ЄП виграє партія Туска
Фото: з вільних джерел
Партія польського прем’єра Дональда Туска з незначним відривом обійшла попередню партію влади "Право і справедливість", а от третє місце посіла ультраправа та антиукраїнська "Конфедерація".

Про це повідомляє польський інтернет-портал Onet.

Результати виборів з’явилися сьогодні вранці. 

"Громадянська коаліція" Туска отримує 37,06% голосів і може мати 21 місце, "ПіС" – 36,16%, а антиукраїнська "Конфедерація" отримала найкращий результат на євровиборах - 12,08% і може отримати 6 місць.  

Результат підтвердив тенденцію зростання популярності цієї політичної сили.
Ще в березні їх готові були би підтримати 13% опитаних. 

Блок "Третій шлях" має 6,91%, "Лівиця" отримала 6,3%. 

Фактично результати не відрізняються від екзитполів. 

Явка на євровиборах у Польщі склала 40,65% голосів. 

В наступному скликанні Європарламенту Польща матиме загалом 53 мандати.

Нагадаємо, що відбулась "Супернеділя" в Європі - головний день виборів в Європарламенті.

 

вибориПольщаЄвропарламент

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