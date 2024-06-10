В Польщі вибори до ЄП виграє партія Туска

Партія польського прем’єра Дональда Туска з незначним відривом обійшла попередню партію влади "Право і справедливість", а от третє місце посіла ультраправа та антиукраїнська "Конфедерація".

Про це повідомляє польський інтернет-портал Onet.

Результати виборів з’явилися сьогодні вранці.

"Громадянська коаліція" Туска отримує 37,06% голосів і може мати 21 місце, "ПіС" – 36,16%, а антиукраїнська "Конфедерація" отримала найкращий результат на євровиборах - 12,08% і може отримати 6 місць.

Результат підтвердив тенденцію зростання популярності цієї політичної сили.

Ще в березні їх готові були би підтримати 13% опитаних.

Блок "Третій шлях" має 6,91%, "Лівиця" отримала 6,3%.

Фактично результати не відрізняються від екзитполів.

Явка на євровиборах у Польщі склала 40,65% голосів.

В наступному скликанні Європарламенту Польща матиме загалом 53 мандати.

Нагадаємо, що відбулась "Супернеділя" в Європі - головний день виборів в Європарламенті.