В Польщі вибори до ЄП виграє партія Туска
Про це повідомляє польський інтернет-портал Onet.
Результати виборів з’явилися сьогодні вранці.
"Громадянська коаліція" Туска отримує 37,06% голосів і може мати 21 місце, "ПіС" – 36,16%, а антиукраїнська "Конфедерація" отримала найкращий результат на євровиборах - 12,08% і може отримати 6 місць.
Результат підтвердив тенденцію зростання популярності цієї політичної сили.
Ще в березні їх готові були би підтримати 13% опитаних.
Блок "Третій шлях" має 6,91%, "Лівиця" отримала 6,3%.
Фактично результати не відрізняються від екзитполів.
Явка на євровиборах у Польщі склала 40,65% голосів.
В наступному скликанні Європарламенту Польща матиме загалом 53 мандати.
Нагадаємо, що відбулась "Супернеділя" в Європі - головний день виборів в Європарламенті.