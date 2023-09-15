В Польщі запрацював завод з виробництва HIMARS
Про це повідомило агентство РАР.
Це став другий за величиною у світі завод компанії.
"Завод у Мельці є другим за величиною виробничим центром Lockheed Martin у світі. Єдиним більшим заводом залишається наше виробництво в Грінвіллі у США", - заявив віце-президент концерну Джонатан Гойл.
За словами президента, загалом диверсифікація вже дала змогу Lockheed Martin подвоїти виробництво HIMARS і Javelin, а також переносний протитанковий ракетний комплекс.
Гойл додав, що російська агресія в Україні продемонструвала необхідність інвестицій в озброєння, яке не було пріоритетом для альянсу в останні 20 років.
Lockheed Martin хоче розвивати свою діяльність в Польщі зараз з цього приводу ведуться переговори з польським міноборони, додав топ-менеджер компанії.
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