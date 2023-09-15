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В Польщі запрацював завод з виробництва HIMARS

15 вересня 2023, 12:12
В Польщі запрацював завод з виробництва HIMARS
Американський військово-промисловий концерн Lockheed Martin виробник HIMARS та Javelin відкрив завод в Польщі.

Про це повідомило агентство РАР.

Це став другий за величиною у світі завод компанії. 

"Завод у Мельці є другим за величиною виробничим центром Lockheed Martin у світі. Єдиним більшим заводом залишається наше виробництво в Грінвіллі у США", - заявив віце-президент концерну Джонатан Гойл.

За словами президента, загалом диверсифікація вже дала змогу Lockheed Martin подвоїти виробництво HIMARS і Javelin, а також переносний протитанковий ракетний комплекс.

Гойл додав, що російська агресія в Україні продемонструвала необхідність інвестицій в озброєння, яке не було пріоритетом для альянсу в останні 20 років.

Lockheed Martin хоче розвивати свою діяльність в Польщі зараз з цього приводу ведуться переговори з польським міноборони, додав топ-менеджер компанії.

Також ми писали, що Польща почала виробляти комплектуючі для F-16.

ПольщаHIMARSJavelinLockheed Martin

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