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В Польщі затримали російського шпигуна

11 червня 2025, 16:39
В Польщі затримали російського шпигуна
Фото: gettyimages.com
Відомо, що затриманому 28 років.

Польські правоохоронці затримали чоловіка за звинуваченням у шпигунстві на користь рф.

Про це йдеться у заяві Національної прокуратури Республіки Польща. 

Мазовецьке відділення Національної прокуратури Польщі повідомило про затримання 28-річного Віктора, якого підозрюють у передачі розвідувальній службі рф інформації, яка могла зашкодити безпеці Польщі.

Затримання відбулося ще минулого тижня за ініціативою прокурора. 

Після цього проводились обшуки в кількох об'єктах у Куявсько-Поморському воєводстві. 

Затриманому висунули обвинувачення у шпигунстві за статтею 130 Кримінального кодексу Польщі.

Слідство заявило, що з 28 лютого 2024 по 30 квітня 2025 року затриманий збирав і передавав секретну інформацію про об’єкти критичної оборонної важливості.

Йому  загрожує тривале ув’язнення – від восьми років до довічного. Наразі він перебуває під вартою на три місяці. За словами слідства, дії підозрюваного були мотивовані проросійськими ідеями.

Навесни ми писали, що у Польщі затримали українця, який шпигував за військовими об’єктами на замовлення рф

 
РосіяПольщашпигун

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