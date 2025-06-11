В Польщі затримали російського шпигуна

Відомо, що затриманому 28 років.

Польські правоохоронці затримали чоловіка за звинуваченням у шпигунстві на користь рф.

Про це йдеться у заяві Національної прокуратури Республіки Польща.

Мазовецьке відділення Національної прокуратури Польщі повідомило про затримання 28-річного Віктора, якого підозрюють у передачі розвідувальній службі рф інформації, яка могла зашкодити безпеці Польщі.

Затримання відбулося ще минулого тижня за ініціативою прокурора.

Після цього проводились обшуки в кількох об'єктах у Куявсько-Поморському воєводстві.

Затриманому висунули обвинувачення у шпигунстві за статтею 130 Кримінального кодексу Польщі.

Слідство заявило, що з 28 лютого 2024 по 30 квітня 2025 року затриманий збирав і передавав секретну інформацію про об’єкти критичної оборонної важливості.

Йому загрожує тривале ув’язнення – від восьми років до довічного. Наразі він перебуває під вартою на три місяці. За словами слідства, дії підозрюваного були мотивовані проросійськими ідеями.

Навесни ми писали, що у Польщі затримали українця, який шпигував за військовими об’єктами на замовлення рф.