В Польщі знову надаватимуть гроші на ліки для українців

Українці в Польщі можуть знову скористатися програмою Health4Ukraine, яка розроблена гуманітарною організацією Direct Relief. Біженцям з України доступні безкоштовні ліки на суму до 500 злотих (3880 грн - ред.).

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Про це повідомляє The Warsaw, інформує УНН. "Скористатися допомогою за програмою Health4Ukraine може будь-який українець, який прибув до Польщі після початку російського вторгнення в Україну. Умовою отримання безоплатної допомоги є пред'явлення документа, що підтверджує надання номера PESEL. До програми можуть приєднатися як дорослі, так і неповнолітні (за осіб молодше 18 років заявку подають опікуни)", - ідеться у повідомленні. Кожному, хто приєднається до програми, нададуть індивідуальний код учасника. Він дозволить придбати доступні в польських аптеках продукти та медикаменти на суму 500 злотих. Як приєднатися до програми Health4Ukraine: заповнити електронну реєстраційну форму;

дочекатися, доки заявка та дані реєстрованої особи будуть перевірені організаторами;

отримати повідомлення на адресу електронної пошти, вказану під час реєстрації; це повідомлення міститиме індивідуальний штрих-код учасника програми: він дозволить купувати ліки в аптеці, а також авторизуватися в спеціальному додатку. Нагадаємо, що у польському Жешуві відкрили медичний евакуаційний хаб для українців

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