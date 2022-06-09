CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУкраїнці в Польщі можуть знову скористатися програмою Health4Ukraine, яка розроблена гуманітарною організацією Direct Relief. Біженцям з України доступні безкоштовні ліки на суму до 500 злотих (3880 грн - ред.).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Польщі знову надаватимуть гроші на ліки для українців
Фото: Fotolia
Про це повідомляє The Warsaw, інформує УНН.
"Скористатися допомогою за програмою Health4Ukraine може будь-який українець, який прибув до Польщі після початку російського вторгнення в Україну. Умовою отримання безоплатної допомоги є пред'явлення документа, що підтверджує надання номера PESEL. До програми можуть приєднатися як дорослі, так і неповнолітні (за осіб молодше 18 років заявку подають опікуни)", - ідеться у повідомленні.
Кожному, хто приєднається до програми, нададуть індивідуальний код учасника. Він дозволить придбати доступні в польських аптеках продукти та медикаменти на суму 500 злотих.
Як приєднатися до програми Health4Ukraine:
- заповнити електронну реєстраційну форму;
- дочекатися, доки заявка та дані реєстрованої особи будуть перевірені організаторами;
- отримати повідомлення на адресу електронної пошти, вказану під час реєстрації; це повідомлення міститиме індивідуальний штрих-код учасника програми: він дозволить купувати ліки в аптеці, а також авторизуватися в спеціальному додатку.
Нагадаємо, що у польському Жешуві відкрили медичний евакуаційний хаб для українців.
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06 09 2022 18:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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