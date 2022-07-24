НОВИНИАдміністрація морських портів почала підготовку портів Одеса, "Чорноморськ" і "Південний" до відновлення роботи у зв'язку з підписанням в Стамбулі Ініціативи з експорту зерна та пов'язаних харчових продуктів морським шляхом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В портах Одещини починають формувати каравани із зерном
Враховуючи викладене, інформуємо вас, що захід і вихід суден до вказаних морських портів здійснюватиметься шляхом формування каравану, який буде супроводжуватись судном лідирування
Фото:ANDREI PUNGOVSCHI/BLOOMBERG VIA GETTY IMAGES
Про це повідомляє пресслужба АМПУ.
"Враховуючи викладене, інформуємо вас, що захід і вихід суден до вказаних морських портів здійснюватиметься шляхом формування каравану, який буде супроводжуватись судном лідирування", – йдеться в повідомленні.
З метою складання планів формування караванів АМПУ просить подавати заявки на включення суден на електронну пошту.
Під час підписання Ініціативи та одразу після неї президент Туреччини Реджеп Ердоган та міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомили, що рух суден може відновитися найближчими днями.
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24 07 2022 11:48 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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