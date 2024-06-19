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В постачанні якої зброї росії звинувачують Північну Корею? – NYT

19 червня 2024, 20:29
В постачанні якої зброї росії звинувачують Північну Корею? – NYT
Фото: з вільного доступу
москва потребує звичайних озброєнь, таких як артилерійські снаряди і ракети, які Північна Корея могла б надати їй, щоб отримати перевагу у війні на виснаження в Україні.

Про це пише журнал The New York Times.

Диктатор рф Володимир путін розпочав дводенний візит до Північної Кореї, де зустрінеться з головним постачальників зброї для його війни проти України. Війна затягується, тому кремль гостро потребує звичайних озброєнь: артснаряди, які могла б постачати Північна Корея. 

Вперше СЩА звинуватили Північну Корею в продажу артилерійських снарядів рф у вересні 2022 року, через 7 місяців після початку війни, тоді КНДР заперечувала звинувачення.

Влітку минулого року, Білий дім попередив, що путін і Кім Чен Ин ведуть переговори про зброю, а вже восени глава КНДР відвідав путіна. 

І через кілька тижнів офіційні особи США заявили, що Північна Корея відправила до рф понад 1000 контейнерів зброї для використання у війні проти України. 

До березня Північна Корея відправила до росії близько 7000 контейнерів зі зброєю, кажуть офіційні особи. 

Міністр оборони Південної Кореї Шін Вон Сік заявив, що якщо контейнери були наповнені 152-міліметровими артилерійськими снарядами, вони зможуть перевозити до трьох мільйонів одиниць. Якщо ж їх наповнити 122-міліметровими снарядами, то вони могли б вмістити більше півмільйона одиниць. Він додав, що в них також могла бути суміш обох видів зброї. Міністр заявив, що КНДР могла відправити росії 10 000 контейнерів зброї.

В січні Білий дім заявив, що росія почала запускати балістичні ракети, вироблені в Північній Кореї. 

Ананлітики з контролю за озброєннями заявили, що уламки балістичної ракети малої дальності Hwasong-11A були знайдені після наслідків російських авіаударів по українських містах протягом кількох місяців, зокрема в Харкові в лютому. Північна Корея також може постачати протитанкові ракети та переносні ракети "земля-повітря", а також гвинтівки, ракетні установки, міномети та снаряди, повідомили журналістам південнокорейські військові чиновники в листопаді .

В той же час москва і Пхеньян заперечують торгівлю зброєю. 

російська війна в україна - це війна на виснаження, коли рф та Україна намагаються перевершити одна одну, щодня випускаючи тисячі артилерійських снарядів та ракет, а це означає, що всі боєприпаси, які дає КНДР, допомагають рф підтримувати перевагу над Україною.

Ракети серії Hwasong-11A, зокрема, мають високу точність і їх важко збити, говорять експерти.

Проте частина інших видів зброї вважаються старими або дещо неефективними. 

Так, восени минулого року головний військовий чиновник США на той час, генерал Марк Міллі, сказав, що сумнівається, що ці поставки будуть "вирішальними".

"Чи буде велика різниця? Я скептично до цього ставлюся", - сказав він незадовго до того, як покинути посаду голови Об’єднаного комітету начальників штабів.

Нагадаємо, що сьогодні путін прибув до КНДР.
РосіяКНДРзброя

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