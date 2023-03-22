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ПОЛІТИКА

В питанні оброни Бахмута США підтримують Україну – Кірбі

22 березня 2023, 14:27
В питанні оброни Бахмута США підтримують Україну – Кірбі
Фото: УНН
Сполучені штати в питанні оборони міста Бахмут на Донеччині підтримують і повністю покладаються на вибір ЗСУ.

США допомагатимуть Україні, незважаючи на те, які пріоритети у боротьбі ставить президент Володимир Зеленський.

Про це сказав представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі.

Цитує видання CNN.

Українці все ще хоробро воюють у східному місті, і бої на цій території є дуже жорстокими, відповів Кірбі на питання журналіста, чи не витрачає Україна занадто багато часу на боротьбу за Бахмут

"Сьогодні 21 березня, а Бахмут все ще не захоплений росіянами. Тож українці надають пріоритет цій битві – і росіяни чітко визначили пріоритет цієї битви, а ми збираємося зосередитися на тому, щоб переконатися, що президент Володимир Зеленський має все необхідне, де б він не вирішив воювати", - сказав представник Білого дому.

Джон Кірбі уточнив, що мова йде про розвіддані, підтримку, зброю і можливості і підкреслив, що це те, на чому США будуть зосереджені і надалі.

Політик з питань національної безпеки додав, що США очікують, що найближчі тижні війни будуть критичними, оскільки росія спробує знову наступати, і можливо, на різних напрямках.

Днями Джон Кірбі заявив, що росія та Китай підривають світовий порядок. 

 
СШАУкраїнаБахмутКірбі

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