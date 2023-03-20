росія та Китай підривають світовий порядок – Білий дім

США уважно стежать за зустріччю лідерів росії та Китаю.

Напередодні зустрічі президента росії путіна та глави КНР Сі Цзіньпіна у Білому домі заявили, що ці дві країни наразі підривають міжнародний порядок, який встановлено після Другої світової війни.

Про це, зокрема, повідомив речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі в інтерв’ю Fox News.

"Обидві країни підривають міжнародний порядок, заснований на правилах, який Сполучені Штати, багато наших союзників та партнерів вибудовували після закінчення Другої світової війни. Вони хотіли б переписати правила гри в усьому світі", – вважає Кірбі.

За його словами, США будуть ретельно слідкувати за результатами зустрічей між президентом Китаю Сі Цзіньпіном і звинуваченим у злочинах президентом росії путіним, які розпочнуться вже сьогодні. Речник Радбезу США додав, що останнім часом Китай та росія посилюють свою співпрацю й відносини.

Прокоментував Джон Кірбі й так називаємий "мирний план" (в якому Китай не називає росію країною-агресором, – ред.) Китаю щодо припинення війни росії проти України.

"Ми вже казали раніше й повторимо це сьогодні, що коли в результаті цієї зустрічі пролунає якийсь заклик до припинення вогню, то це буде просто неприйнятно, це лише узаконить російські завоювання на цей момент", – відмітив Кірбі.

Він сподівається, що Сі Цзіньпін триматиме відкритими "лінії зв'язку" з президентом Джо Байденом, а також дізнається про українську позицію щодо війни, переговоривши з президентом України Володимиром Зеленським.

Тим часом незадовго до зустрічі путін озвучив очікування від майбутніх переговорів із лідером Китаю. Окрім того, президент рф вітає зусилля Китаю щодо України. Своєю чергою лідер Китаю поділився роздумами щодо зміцнення відносин між двома країнами. Насамперед його візит до росії націлений на зміцнення дружби, співробітництва та миру.