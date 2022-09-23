В Раді підтримали запровадження іспиту з української мови для здобуття громадянства

Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин рекомендує парламенту ухвалити за основу законопроєкт №7606 про запровадження іспиту для здобуття українського громадянства.

Про це йдеться у висновку комітету.

Згідно з законопроєктом:

запроваджується як умова прийняття до громадянства України знання основ Конституції України та історії України;

переглядаються строки щодо опанування державної мови на рівні, визначеному законодавством, стосовно осіб, яких прийнято до громадянства України, як таких, які мають визначні заслуги перед Україною, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України, які проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах, у тому числі які нагороджені державною нагородою, які отримали посвідку на тимчасове проживання;

запроваджується зобов’язання для вказаних категорій осіб протягом двох років з моменту прийняття до громадянства України щодо складання іспитів з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою і подання документів про складання таких іспитів;

встановлюється, що невиконання зобов’язання про складання іспитів з основ Конституції України, історії України, на рівень володіння державною мовою вказаними категоріями осіб є підставою для втрати громадянства України.

11 липня президент Володимир Зеленський у відповідь на петицію прем’єр-міністру Денису Шмигалю опрацювати питання запровадження обов'язкового іспиту для здобуття громадянства України.

Кабмін в свою чергу запропонував Раді запровадити іспит для здобуття українського громадянства.