В Раді Європи занепокоєні ситуацією з правами людини в окупованому Криму
Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на "Радіо Свобода".
Вона відзначила, що Рада Європи стала першою міжнародною організацією, яка засудила незаконну анексію Криму і Севастополя.
"Наш Комітет міністрів чітко заявляв, що кризу потрібно вирішувати мирно на засадах територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України, підкріпленої суворим дотриманням міжнародного права... Ми стурбовані ситуацією з правами людини, яка склалася нині на кримському півострові", - підкреслила вона.
Пейчіновіч-Бурич додала, що в травні Комітет міністрів ухвалив рішення, запропонувавши їй звернутися до всіх сторін із тим, щоб допустити до анексованого Криму органи Ради Європи та організувати випуск регулярних звітів про ситуацію з правами людини на півострові.
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