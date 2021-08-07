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В Раді Європи занепокоєні ситуацією з правами людини в окупованому Криму

Рада Європи стала першою міжнародною організацією, яка засудила незаконну анексію Криму
Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчіновіч-Бурич заявила про стурбованість ситуацією, яка склалася з правами людини в окупованому Росією Криму. Цією заявою вона відкрила конференцію з питань реформ в Україні у Вільнюсі.
В Раді Європи занепокоєні ситуацією з правами людини в окупованому Криму Фото: з вільного доступу

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на "Радіо Свобода".

Вона відзначила, що Рада Європи стала першою міжнародною організацією, яка засудила незаконну анексію Криму і Севастополя.

"Наш Комітет міністрів чітко заявляв, що кризу потрібно вирішувати мирно на засадах територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України, підкріпленої суворим дотриманням міжнародного права... Ми стурбовані ситуацією з правами людини, яка склалася нині на кримському півострові", - підкреслила вона.

Пейчіновіч-Бурич додала, що в травні Комітет міністрів ухвалив рішення, запропонувавши їй звернутися до всіх сторін із тим, щоб допустити до анексованого Криму органи Ради Європи та організувати випуск регулярних звітів про ситуацію з правами людини на півострові.

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08 07 2021 12:09
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