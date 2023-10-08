В разі агресії росії Польща розраховує на США

Польща розглядає рф як зростаючу загрозу і підтримує військову присутність Сполучених штатів Америки в Європі.

Військова безпека Польщі залежить від її власної армії і від альянсу зі Сполученими Штатами Америки.

Про це пише Reuters.

"Першою основою є наша власна сильна армія. Другою основою є альянс, звичайно в рамках НАТО, але насправді з однією країною - Сполученими Штатами, тому що це єдина країна, яка справді може допомогти", - заявив віце-прем’єр-міністр і лідер правлячої партії Ярослав Качинський.

Він додав, що для того, аби США хотіли допомогти Польщі, країна мусить бути здатною захистити себе.

"Якщо це об'єднати, то наші опоненти, ви знаєте, кого я маю на увазі - росіяни - знатимуть, що в нас є потужні сили, щоб захищатися. Тоді не буде війни, тоді ми дійсно в безпеці", - сказав польский політик.

Ми також писали, що Польща передала Україні перші відремонтовані танки Leopard 2.