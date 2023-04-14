В регіонах росії скасовують паради через нестачу танків – Atlantic Council

Рішення скасувати цьогорічні паради є болючим ударом для російського диктатора путіна.

Скасування військових парадів на 9 травня у деяких регіонах росії та окупованому Криму може бути пов’язано з втратами військової техніки, зокрема танків, на війні в Україні.

Про це повідомляє Atlantic Council.

"Офіційно скасування (парадів) пояснюється міркуваннями безпеки, пов'язаними з триваючим російським вторгненням в Україну. Однак численні коментатори припускають, що москва також відчуває дедалі більшу нестачу танків і зі зрозумілих причин прагне уникнути висвітлення масштабу втрат, яких зазнала російська армія в Україні", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що рішення скасувати цьогорічні паради є болючим ударом для російського диктаторапутіна. Це свідчить про "похмуру реальність", яка стоїть за "оптимістичними пропагандистськими зображеннями" вторгнення в Україну, яке на вдається.

Аналітики підкреслюють, що, вірогідно, у москві на 9 травня традиційний парад відбудеться. "Однак путіну, швидше за все, не буде чого святкувати. За останні місяці його вторгнення зазнало низки невдач як на військовому, так і на дипломатичному фронтах, що робить перспективу перемоги більш віддаленою, ніж будь-коли", - зазначають в Atlantic Council.

Нагадаємо, окупанти скасували в Криму паради на 1 та 9 травня.