Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

В регіонах росії скасовують паради через нестачу танків – Atlantic Council

14 квітня 2023, 19:01
В регіонах росії скасовують паради через нестачу танків – Atlantic Council
Рішення скасувати цьогорічні паради є болючим ударом для російського диктатора путіна.

Скасування військових парадів на 9 травня у деяких регіонах росії та окупованому Криму може бути пов’язано з втратами військової техніки, зокрема танків, на війні в Україні.

Про це повідомляє Atlantic Council.

"Офіційно скасування (парадів) пояснюється міркуваннями безпеки, пов'язаними з триваючим російським вторгненням в Україну. Однак численні коментатори припускають, що москва також відчуває дедалі більшу нестачу танків і зі зрозумілих причин прагне уникнути висвітлення масштабу втрат, яких зазнала російська армія в Україні", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що рішення скасувати цьогорічні паради є болючим ударом для російського диктаторапутіна. Це свідчить про "похмуру реальність", яка стоїть за "оптимістичними пропагандистськими зображеннями" вторгнення в Україну, яке на вдається.

Аналітики підкреслюють, що, вірогідно, у москві на 9 травня традиційний парад відбудеться. "Однак путіну, швидше за все, не буде чого святкувати. За останні місяці його вторгнення зазнало низки невдач як на військовому, так і на дипломатичному фронтах, що робить перспективу перемоги більш віддаленою, ніж будь-коли", - зазначають в Atlantic Council.

Нагадаємо, окупанти скасували в Криму паради на 1 та 9 травня.

війнаРФпарадПутін

Останні матеріали

Україна має йти шляхом Фінляндії у НАТО. Але Вашингтон і Берлін блокують його – Крісті Раік
Політика
Україна має йти шляхом Фінляндії у НАТО. Але Вашингтон і Берлін блокують його – Крісті Раік
Переклад iPress – 14 квітня 2023, 17:31
Відновленню не підлягає. російський спецназ виснажено, свідчить витік документів Пентагону – Washington Post
Cуспільство
Відновленню не підлягає. російський спецназ виснажено, свідчить витік документів Пентагону – Washington Post
Переклад iPress – 14 квітня 2023, 14:59
Захід підриває український контрнаступ ще до його початку. Наслідок – глобальна війна? – Ендрю А. Міхта
Політика
Захід підриває український контрнаступ ще до його початку. Наслідок – глобальна війна? – Ендрю А. Міхта
Переклад iPress – 14 квітня 2023, 11:43
F-16 не виправлять дисбаланс у повітрі. Бо до них треба надто багато всього плюс ракети – Том Купер
Технології
F-16 не виправлять дисбаланс у повітрі. Бо до них треба надто багато всього плюс ракети – Том Купер
Переклад iPress – 13 квітня 2023, 19:58
На винного у інсайдерському витоку таємних матеріалів Пентагону вийшли журналісти. Геймерів давно використовували російські агенти
Політика
На винного у інсайдерському витоку таємних матеріалів Пентагону вийшли журналісти. Геймерів давно використовували російські агенти
Переклад iPress – 13 квітня 2023, 17:24
Наступ України неминучий: під прицілом вся лінія фронту. Чим більше спекуляцій – тим краще – Філліпс О'Брайен
Політика
Наступ України неминучий: під прицілом вся лінія фронту. Чим більше спекуляцій – тим краще – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 13 квітня 2023, 13:03
Після Бахмута. На що спроможна росія у найближчі місяці – Мік Раян
Політика
Після Бахмута. На що спроможна росія у найближчі місяці – Мік Раян
Переклад iPress – 13 квітня 2023, 10:04
Успішний наступ може завершити війну з росією? Черговий приклад проросійської пропаганди у Foreign Affairs
Політика
Успішний наступ може завершити війну з росією? Черговий приклад проросійської пропаганди у Foreign Affairs
Переклад iPress – 12 квітня 2023, 17:37
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється