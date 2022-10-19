До рейтингу лідерів наступного покоління від TIME потрапили дві українки

До престижного списку потрапила українська діджейка Дар’я Коломієць і головна редакторка видання Kyiv Independent Ольга Руденко.

У щорічному рейтингу Next Generation Leaders 2022 представлені 20 лідерів наступного покоління, в тому числі головна редакторка видання Kyiv Independent Ольга Руденко і українська діджейка Дар’я Коломієць.

Про це пише журнал TIME.

Українок відзначили за їхню діяльність під час війни.

Видання зазначає, що Ольга Руденко очолила Kyiv Independent "за надзвичайно складних обставин", але зараз видання стало "головним у світі джерелом надійної англомовної журналістики", яке "відкриває світові вікно у нищівну війну".

Дар’я Коломієць потрапила до рейтингу за те, що розповідає історії українців про війну у подкасті "Щоденник війни".

Також діджейка популяризує українську культуру на музичних платформах.

"У червні вона поїхала до Нью-Йорка з сумкою, повною рідкісних вінілових платівок, щоб познайомити американців з такими українськими артистами, як Володимир Івасюк", – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, міністр інфраструктури Олександр Кубраков та українська математик Марина В'язовська увійшли до списку TIME100 Next.