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Українці увійшли до списку лідерів нового покоління за версією "Time"

Троє українців увійшли до списку TIME100 Next, який щороку складає журнал "Time". Серед них – віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, міністр інфраструктури Олександр Кубраков та українська математик Марина В'язовська.
Українці увійшли до списку лідерів нового покоління за версією "Time" Фото: Укрінформ

Як повідомляють укладачі цього списку, до нього входять "100 зірок, що сходять, з різних індустрій з усього світу".

Цього року до списку увійшли музиканти, науковці, медики, представники урядів та лідери громадських рухів. "Що поєднує їх, це їхні екстраординарні зусилля, спрямовані на зміну нашого світу та визначення нашого майбутнього", - йдеться на сайті "Time".

Зазначається, що за додавання Федорова до списку проголосувала Маргрет Вестагер, Єврокомісар з питань конкуренції.

"Раніше він сприяв тому, щоби люди побачили, як виглядає сучасна Україна. А тепер він перебуває в центрі зусиль протидії російській пропаганді в режимі реального часу. росія готова використати всі доступні технології для дезінформації. І тому Україна — під керівництвом Федорова — доклала цілеспрямованих зусиль у боротьбі з цим за допомогою соціальних мереж та інформування своїх співгромадян. Мені подобається винахідливість та цілеспрямованість, які я бачу у Федорові та у багатьох українських політиках. Прагнення країни стати членом Європейського Союзу піде на користь не лише Україні, а й усім нам", - заявила вона.

Укладачі рейтингу зазначають, що Кубраков став міністром інфраструктури України за дев'ять місяців до початку повномасштабного вторгнення росії, зараз він займається постачанням української продукції в рамках Чорноморської зернової ініціативи.

"Союзники допомагають Україні у боротьбі з російською агресією, Україна допомагає миру боротися з голодом", - заявив міністр.

Марина В'язовська, яка є професором Швейцарського федерального інституту технологій, стала другою жінкою в історії, яка отримала медаль Філдса – найвищу нагороду для математиків. Вона довела, що грати Е₈ є найбільш щільним способом упаковки однакових сфер у восьми вимірах, а також внесла рішення пов'язаних задач та задач з інтерполяції в аналізі Фур'є.

"Докази В'язівської тісно пов'язані з кодами виправлення помилок, які використовуються в стільникових телефонах, космічних кораблях та Інтернеті, і одного разу вони можуть встановити більш чіткі зв'язки в багатьох формах зв'язку", - зазначили в "Time".

Раніше повідомлялось, що журнал "Time" присвятив номер головнокомандувачу ЗСУ.

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28 09 2022 19:45
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