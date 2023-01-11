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В рф рекордний дефіцит бюджету через війну в Україні – ЗМІ

11 січня 2023, 08:11
В рф рекордний дефіцит бюджету через війну в Україні – ЗМІ
Фото: ЕРА
Дефіцит федерального бюджету в росії досяг рекордного значення в грудні на тлі падіння державних доходів від експорту нафти.

Водночас російські витрати на війну проти України тільки зросли.

Згідно з підрахунками Bloomberg на основі попередніх даних, які опублікував російський уряд, бюджетний дефіцит у грудні досяг рекордної позначки в 3,9 трильйона рублів (56 мільярдів доларів). Таким чином, в підсумку за весь рік нестача склала 3,3 трильйони рублів, перекресливши профіцит за 11 місяців минулого року.

Видання пише, що, згідно з попередніми даними, витрати рф за 2022 рік зросли більш ніж на третину у порівнянні з довоєнними прогнозами. Державні видатки в росії мають серйозний сезонний характер. І в кінці року традиційно спостерігається стрибок, що розширює дефіцит.

"Надходження через високі ціни на нафту, газ та інші експортні товари в першому півріччі допомогли компенсувати зростання витрат. Але ця тенденція тепер змінюється",  пише видання.

Ціни на російську нафту сильно обвалилися після того, як країни G7 встановили цінову "стелю" з метою обмежити доходи кремля. москва вже почала скорочувати або затримувати витрати, не пов’язані з війною. Крім того, почалися обговорення про встановлення вищого оподаткування для деяких великих компаній, щоб компенсувати нестачу.

Разом з тим, попри тиск, фіскальна позиція росії лишається сильною завдяки жорстким політичним підходам в роки перед вторгненням. Очікується, що дефіцит у 2023 році буде становити 2% від ВВП. Це такий же рівень, як і в 2022-му. Але валютний прогноз базується на ціні на нафту на рівні 70 доларів за барель, що приблизно на 20 доларів вище від ціни в грудні.

Раніше повідомлялось, що ЄС обговорить з G7 десятий пакет санкцій проти рф.

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