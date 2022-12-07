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CУСПІЛЬСТВО

В росії на головній залізничній гілці згоріли електропідстанції

07 грудня 2022, 14:11
В росії на головній залізничній гілці згоріли електропідстанції
Фото: РБК-Україна
Поблизу Красноярська на одній із найважливіших залізничних ліній росії невідомі спалили кілька електричних підстанцій.
Про це повідомляє Управління Стратегічних комунікацій ЗСУ в телеграмі.
 
"За попередньою інформацією, поблизу Красноярська на транссибірській магістралі невідомі спалили кілька розподільчих щитків сигнальної та блокуючої систем автоматики", – розповіли у Страткомі, додавши, що інформація додатково уточнюється.
 
Там зазначили, що транссибірська магістраль – це головна та найважливіша залізнична артерія росії, що з'єднує її Європейську частину із Сибіром та Далеким Сходом.
 
 
РФпоїздивійна в Україні

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