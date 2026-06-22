В росії пояснюють відмову від сирен страхом паніки

Також в рф пояснюють це різними технічними і соціальними причинами.

Уряд рф масово відмовляється вмикати сирени під час повітряних атак, зокрема ударів безпілотників.

Про це Служба зовнішньої розвідки написала у Telegram-каналі.

За її даними, у тимчасово окупованому Криму місцева адміністрація вирішила не реагувати на кожен проліт дронів, пояснюючи це тим, що у разі постійного сповіщення сирени працювали б майже безперервно.

У Ростові відмову від оповіщення пояснюють досвідом окупованих територій Донбасу, стверджуючи, що сирени можуть провокувати паніку та збільшувати ризики для цивільного населення.

У Ярославлі влада прямо заявляє, що не вмикає системи оповіщення, щоб уникнути паніки серед населення. У Краснодарі безпілотну небезпеку не прирівнюють до сигналів цивільної оборони, що дозволяє не запускати загальну систему тривоги.

У Рязанській області таке рішення пояснюють тим, що часті сигнали можуть знизити чутливість населення до них і зробити систему менш ефективною. У підмосковних Котельниках також обмежують інформування про укриття, надаючи дані лише в разі надзвичайних режимів.

Окремо зазначається заява керівництва Башкортостану, яке пов’язало відмову від регулярних сирен із зростанням використання антидепресантів серед населення, фактично визнавши вплив постійних атак на психологічний стан громадян.

Українська розвідка вважає, що такі пояснення свідчать про небажання російської влади публічно визнавати масштаби повітряних загроз. У відомстві зазначають, що відмова від оповіщення стає не лише технічним, а й політичним рішенням.