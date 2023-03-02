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ПОЛІТИКА

В росії працює багато компаній, на які треба накласти санкції — Подоляк

02 березня 2023, 11:11
В росії працює багато компаній, на які треба накласти санкції — Подоляк
Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк вважає, що в росії працює ще чимало компаній, на які треба накласти санкції ЄС.

Проте деякі сили в Європі дуже б хотіли залишити росію на ринку партнером.

Про це він заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

На питання справді Європа каже, що немає більше місця для нових санкцій, і що нові санкції більше битимуть по ЄС, аніж по росії, Подоляк заявив: 

"Є певні сили в Європі, які хотіли б, аби росія все-таки залишалась на ринку партнером. Є низка європейських компаній, які досі об'ємно працюють в росії і отримують там надприбутки. Це, зокрема, Райффайзенбанк, німецька компанія "Метро", мережа "Ашан". Сплачуючи податки росії, вони фактично фінансують війну як таку. Я вже не кажу про "Росатом". І це виглядає, м'яко кажучи, трохи дивно. Тому, безумовно, є ще чимало компаній, на кого треба накладати санкції".

Окремі сили в Європі можуть зробити вигляд, що гроші - це гроші, а вбивства - це вбивства, але так не вийде, вважає радник ОП.

"Якщо ми говоримо про пришвидшення завершення війни, то це можна зробити двома шляхами: зброя для України в потрібному обсязі, і друге - це мінімум грошей для росії, за які вона може фінансувати постачання тієї чи іншої зброї. Це очевидні речі. Тому не можна однією рукою давати зброю Україні, а іншою підтримувати фінансування через податкові системи російської армії. Тому про це треба прямо говорити, називати чітко ті компанії, які сплачують податки в росії, і на які треба накласти санкції", - додав Михайло Подоляк.

Вчора стало відомо, що Байден продовжив дію санкцій проти росії.
РосіясанкціїПодолякОП

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