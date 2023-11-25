В росії проблеми з застосуванням крилатих ракет через логістику – розвідка Британії

В Міністерстві оборони Великої Британії заявляють, що логістичні проблеми чорноморського флоту росії в Новоросійську впливають на її здатність бити по Україні крилатими ракетами.

Про це британське міністерство оборони написало в X (Twitter).

"Традиційно ЧФ рф перезаряджає крилаті ракети в Севастополі в окупованому Криму, але оскільки там він дедалі частіше опиняється під загрозою українських ударів, росія, швидше за все, розглядатиме Новоросійськ як найкраще альтернативне місце для перебазування", - йдеться в дописі.

В розвідці пишуть, що переміщення та перезарядка ракет вимагатиме нових процесів доставки, зберігання, управління та завантаження.

В міністерстві нагадали, що ще 13 листопада 2023 року українські військові заявили, що росія призупинила удари морськими крилатими ракетами через логістичні проблеми в Новоросійську.

"росія, ймовірно, намагатиметься прискорити подолання цих проблем, щоб морські крилаті ракети могли бути включені до зимової кампанії з нанесення ударів по Україні", – констатує розвідка.

Раніше стало відомо, що в британській розвідці розповіли, чому бої коло Кринок "незручні" для росії.