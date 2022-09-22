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В росії прокоментували обмін полоненими, але "забули" про Медведчука

Представник Міноборони РФ, коментуючи обмін полоненими, вирішив не згадувати про Віктора Медведчука.
В росії прокоментували обмін полоненими, але "забули" про Медведчука Фото: ТАСС
Російське відомство заявило про повернення на батьківщину 55 полонених військовослужбовців армії РФ, а також військових із "Л/ДНР", повідомляє "Главком".
 
Офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков на брифінгу заявив, що полоненим росіянам в Україні "загрожувала смертельна небезпека". Він також жодним словом не обмовився, що Україна видала Росії в обмін на полонених кума російського диктатора Путіна та українського народного депутата Віктора Медведчука.
 
"В результаті складного переговорного процесу з обміну сьогодні вночі з підконтрольної київському режиму території України повернуто 55 військовослужбовців Збройних сил РФ, Донецької та Луганської республік, яким у полоні загрожувала смертельна небезпека", – заявив ручник російського Міноборони.
 
Нагадаємо, напередодні з російського полону вдалося повернути додому 215 українських захисників, зокрема п'ятьох командирів полку "Азов" та десятьох іноземних військових. У рамках цього обміну Київ передав Москві 55 окупантів та Віктора Медведчука.
 
Генеральний прокурор Андрій Костін зазначив, що свідчення підозрюваного в держзраді нардепа Віктора Медведчука задокументовано, його передали з української в'язниці до "великої тюрми, яка називається Росія".
 
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими опублікував повний список осіб, яких вдалося повернути з російського полону в результаті обміну 21 вересня.
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22 09 2022 12:53
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