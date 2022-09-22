В росії прокоментували обмін полоненими, але "забули" про Медведчука

Представник Міноборони РФ, коментуючи обмін полоненими, вирішив не згадувати про Віктора Медведчука.

Російське відомство заявило про повернення на батьківщину 55 полонених військовослужбовців армії РФ, а також військових із "Л/ДНР", повідомляє "Главком".

Офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков на брифінгу заявив, що полоненим росіянам в Україні "загрожувала смертельна небезпека". Він також жодним словом не обмовився, що Україна видала Росії в обмін на полонених кума російського диктатора Путіна та українського народного депутата Віктора Медведчука.

"В результаті складного переговорного процесу з обміну сьогодні вночі з підконтрольної київському режиму території України повернуто 55 військовослужбовців Збройних сил РФ, Донецької та Луганської республік, яким у полоні загрожувала смертельна небезпека", – заявив ручник російського Міноборони.

Генеральний прокурор Андрій Костін зазначив, що свідчення підозрюваного в держзраді нардепа Віктора Медведчука задокументовано, його передали з української в'язниці до "великої тюрми, яка називається Росія".

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими опублікував повний список осіб, яких вдалося повернути з російського полону в результаті обміну 21 вересня.