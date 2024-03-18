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В росії провели найбільш маніпульовані "вибори" за 30 років – Die Presse

18 березня 2024, 09:08
В росії провели найбільш маніпульовані
Фото: з вільного доступу
"Вибори" президента рф не були ні вільними, ні чесними і стали самими маніпулятивними в країні за останні 30 років.

Про це повідомила кореспондентка австрійської газети Die Presse Інна Гартвіч в своїй статті "88 відсотків за путіна: десятки тисяч росіян завадили фіктивним виборам".

"В москві рівно 12:00, третій день виборів президента росії, які не передбачають вибору. І наприкінці дня помпезно оголосять переможця: Володимир путін, 87,97% - такі попередні дані Центральної виборчої комісії щодо лідера кремля після підрахунку чверті голосів", - пише журналістка, яка побувала на "виборчій" дільниці в одному з районів столиці.

Вона додала, що ці вибори не є ані вільними, ані чесними і виглядають чудово зрежисованою легітимізацією наявної ситуації.

Кореспондентка Die Presse звернула увагу на "голосування" на тимчасово окупованих росією українських територіях, де ніхто не може перевірити, що відбувається на виборчих дільницях.

"Тиск скрізь високий. Державним службовцям пропонують премії за участь у виборах і погрожують втратою роботи, якщо вони не проголосують "за потрібну людину", - пише Гартвіч. 

Солдати, лікарі, вчителі і працівники міністерств іноді ходять на вибори разом. 

Декому доводиться надсилати скріншот свого електронного голосу начальству. Багато хто робить це, щоб уникнути неприємностей", - йдеться у статті.

Журналістка зазначила, що в самій росії та за кордоном десятки тисяч людей зібралися о  12.00 біля виборчих дільниць у рамках акції "Полудень проти путіна"

"Кожен, хто стоїть у черзі о 12-й годині дня біля червоної цегляної будівлі неподалік Українського бульвару в москві, також знає, що це голосування є найбільш маніпульованими виборами за останні 30 років. Вони знають, що кремль не зважає на їхнє невдоволення і вважає їх зрадниками та екстремістами. Проте вони приходять і стоять тут, а також перед іншими виборчими дільницями в країні, щоб продемонструвати саме це: своє невдоволення політикою своєї країни", - йдеться в статті.

Заклик російської опозиції зібратися на знак протесту о 12.00 підтримали і в інших країнах. Зокрема, у Берліні до черги під російським посольством приєдналася Юлія Навальна - вдова вбитого в рф опозиціонера. У столиці Австрії перед посольством рф годинами стояли здебільшого молоді люди. Напередодні тут було встановлено імпровізований меморіал Навальному, однак його зруйнували невідомі.

"Я не голосуватиму за вбивцю", - наводить журналістка слова одного з учасників тихого протесту під школою у москві на ім'я Андрій.

РосіявибориПутін

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