Це вже друга аварія в росії цього місяця з таким видом гвинтокрила.

В Архангельській області рф сьогодні, 27 вересня, розбився приватний гелікоптер з депутатом від правлячої партії "Єдина росія" Сергієм Сметаніним і бізнесменом Олексієм Семеновим на борту.

Про це повідомив телеграм-канал Astra.

"Сьогодні о 09:10 за московським часом гелікоптером архангельської регіональної пошуково-рятувальної бази був виявлений гелікоптер Robinson R44, який впав за 5 кілометрів від села Бичаче. На місці аварії виявлено тіла двох загиблих", – заявили в регіональному агентстві державної протипожежної служби рф.

Напередодні у регіоні зник приватний гелікоптер Robinson R44, який прямував із села Бичаче до селища Карандашевська Приморського округу.

За попередніми даними, загиблі внаслідок авіакатастрофи – депутат міської думи Архангельська Сергій Сметанін т бізнесмен Олексій Семенов.

російські ЗМІ повідомили, що Robinson R44 не належав ані Сметаніну, ані Семенову, власником повітряного судна є "інша людина".

За фактом авіа трощі було відкрите кримінальне провадження. У слідчому комітеті стверджують, що політ гелікоптера не узгоджувався, а план польоту – не надавався.

Це вже друга аварія за цей місяць.

17 вересня в росії розбився гелікоптер, у якому перебував директор золотовидобувної компанії.