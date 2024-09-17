В росії розбився гелікоптер, у якому перебував директор золотовидобувної компанії
В Амурській області рф зник вертоліт Robinson R66, на борту якого перебувало троє людей.
Про це повідомив російський телеграм-канал Amur Mash.
Усі вони працювали в золотовидобувній компанії "Хергу".
На борту окрім пілота знаходилися директор компанії Мікаел Арутюнян та його помічник.
Вертоліт Robinson R66 №07424 зник з радарів ще напередодні у Зейському окрузі – спрацював аварійний маяк.
На борту перебували троє співробітників ТОВ "Хергу" - одного з лідерів з видобутку розсипного дорогоцінного металу в області. Політ був зареєстрований.
Компанія відправила на пошуки дві свої наземні групи, серед яких вісім осіб на двох машинах.
Також до пошуків підключилися троє рятувальників на Мі-8.
Причина катастрофи поки що невідома. Одна з основних версій – технічна несправність.
Пізніше стало відомо, що за порушення правил руху та експлуатації повітряного судна порушено кримінальну справу.