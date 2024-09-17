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В росії розбився гелікоптер, у якому перебував директор золотовидобувної компанії

17 вересня 2024, 13:49
В росії розбився гелікоптер, у якому перебував директор золотовидобувної компанії
Wikipedia
Політ був незареєстрований.

В Амурській області рф зник вертоліт Robinson R66, на борту якого перебувало троє людей. 

Про це повідомив російський телеграм-канал Amur Mash.

Усі вони працювали в золотовидобувній компанії "Хергу". 

На борту окрім пілота знаходилися директор компанії Мікаел Арутюнян та його помічник.

Вертоліт Robinson R66 №07424 зник з радарів ще напередодні у Зейському окрузі – спрацював аварійний маяк. 

На борту перебували троє співробітників ТОВ "Хергу" - одного з лідерів з видобутку розсипного дорогоцінного металу в області. Політ був зареєстрований.

Компанія відправила на пошуки дві свої наземні групи, серед яких вісім осіб на двох машинах. 

Також до пошуків підключилися троє рятувальників на Мі-8.

Причина катастрофи поки що невідома. Одна з основних версій – технічна несправність.

Пізніше стало відомо, що за порушення правил руху та експлуатації повітряного судна порушено кримінальну справу.

 
Росіяавіатрощазолотовидобувна

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