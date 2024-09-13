Прем'єр Канади Трюдо висловився за дозвіл для України бити західною зброю по території рф
13 вересня 2024, 21:33
Джастін Трюдо. Фото: Blair Gable / Reuters
Трюдо сказав, що Канада "повністю підтримує Україну у використанні далекобійної зброї".
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо висловився за те, аби Україні дозволили бити західною зброєю по території Росії попри погрози Кремля, що це втягне НАТО у війну.
Про це Трюдо сказав на пресконференції в місті Сент-Анн-де-Бельвю у Квебеку, повідомляє агентство The Canadian Press.
Трюдо сказав, що Канада "повністю підтримує Україну у використанні далекобійної зброї", які дозволять запобігти російським ударам по лікарнях і дитячих садках.
За словами канадського прем'єра, російський диктатор Путін "намагається вкрай дестабілізувати міжнародний порядок, заснований на правилах, який захищає всіх нас, не тільки в кожній демократії світу, але й у всіх країнах світу".
Трюдо підкреслив, що Україна повинна перемогти у війні з РФ, бо в іншому випадку це заохотить інші великі держави спробувати захопити своїх сусідів.