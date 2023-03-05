В росії розгортається демографічна криза – The Economist

Війна в Україні загострила кризу, яка почалася ще до її початку.

В росії розгортається демографічна трагедія. За останні три роки країна втратила приблизно на 2 мільйони людей більше, ніж зазвичай: в результаті війни, хвороб і масового виїзду.

Про це пишеThe Economist.

Тривалість життя російських чоловіків у віці 15 років скоротилася майже на п'ять років, до того ж рівня, що і на Гаїті. Кількість росіян, народжених у квітні 2022 року, була не більшою, ніж у місяці гітлерівської окупації. Крім того, чимало чоловіків призовного віку загинули, або виїхали з країни, відтак жінок наразі принаймні на 10 мільйонів більше, ніж чоловіків.

Війна не є єдиною чи навіть головною причиною цих бід, але вона їх поглибила. За західними оцінками, за останній рік було вбито або поранено 175-200 тисяч російських військових(власні цифри росії нижчі). Десь від 500 тисяч до 1 мільйона переважно молодих, освічених людей втекли за кордон, аби уникнути м’ясорубки. Навіть якби в росії не було інших демографічних проблем, втратити стільки людей за такий короткий час — дуже боляче. По суті, втрати у війні ще більше обтяжують хворе населення, яке й без того зменшується. Можливо, росія вступає в фатальне коло демографічного спаду.

Коріння кризи в росії сягає 30 років тому. Країна досягла піку чисельності населення в 1994 році, коли в ній налічувалося 149 мільйонів жителів. Відтоді загальна кількість зменшилася зигзагоподібно. У 2021 році вона становила 145 мільйонів (ця цифра, отримана від ООН і не включає 2,4 мільйона жителів Криму, який росія захопила в 2014 році). За прогнозами тієї ж ООН, за умови збереження сьогоднішніх тенденцій через 50 років кількість населення в росії може скласти лише 120 млн. І це зробить росію з шостої у світі за кількістю населення у 1994 році лише 15-ю.

За словами Олексія Ракші, незалежного демографа, який раніше працював у державній статистичній службі, якщо поглянути лише на мирний час, кількість зареєстрованих народжень у квітні 2022 року була найнижчою з 18 століття.

За даними Держстату, у 2020 і 2021 роках населення країни загалом скоротилося на 1,3 млн, а смертність перевищила народжуваність на 1,7 млн.

Все це почалося ще до війни і є відбитком жахливої пандемії ковіду в росії. Офіційна кількість померлих від цієї хвороби становила 388 091, що відносно мало. Однак The Economist оцінює загальну кількість додаткових смертей у 2020-2023 роках між 1,2 і 1,6 млн. Це можна порівняти з кількістю летальних випадків у Китаї та Сполучених Штатах, де населення набагато більше. Не виключено, що в росії смертність від ковід була найвищою після Індії – 850-1100 смертей на 100 тисяч осіб.

Загальний ефект демографічного спаду полягатиме в тому, що росія кардинально зміниться в гірший бік. Більшості країн, які зазнали скорочення населення, вдалося уникнути великих соціальних потрясінь. В росії все може піти інакше. Її населення скорочується надзвичайно швидко і вже до середини столітті може впасти до 130 мільйонів людей. На додачу, очікувана тривалість життя російських чоловіків різко впала з 68,8 у 2019 році до 64,2 у 2021 році частково через ковід, частково через хвороби, пов'язані з алкоголем.

Демографічна катастрофічна петля не зменшила прагнення путіна до завоювань. Але це робить росію меншою, гірше освіченою та біднішою країною, з якої тікає молодь і де чоловіки помирають у віці 60 років. Вторгнення стало людською катастрофою і не лише для українців.

Як раніше писав iPress, рф за рік війни в Україні втратила цілі армії і витратила $ 114,4 мільярда.