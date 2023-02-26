рф за рік війни в Україні втратила цілі армії і витратила $ 114,4 мільярда – Forbes

росія втратила в Україні до 70% своєї сухопутної техніки.

російська федерація за 12 місяців війни в Україні втратила цілі армії, які готувалися і накачувалися зброєю протягом десятиліть. Тепер у рф немає цих ресурсів.

За оцінками Forbes, росія витратила на війну $ 114,4 млрд (близько $10 млрд щомісяця) - це третина всіх доходів російського бюджету за 2021 рік.

Найбільше грошей було витрачено на забезпечення військових - $36 млрд за рік. Ще $ 24,7 млрд пішло на зарплати і $29,1 млрд - на компенсацію пораненим і сім'ям загиблих.

Водночас втрати живої сили для росії досягли катастрофічних розмахів. За даними Генштабу, з 24 січня по 24 лютого 2023 року ЗСУ ліквідували 23 680 росіян. Це в чотири рази перевищує середні втрати рф влітку минулого року.

Крім цього, росія втратила найбільше танкове військове формування Європи - свою Першу танкову армію. Всього з початку війни було знищено 3350 російських танків. При цьому, за даними The Military Balance, на початку вторгнення у рф всього було 3330 танків. Згідно з відкритими джерелами, за цей час росія могла розконсервувати і зібрати до 1800 танків. При цьому всі кращі зразки відправили одразу на фронт.

Також країна-агресор втратила в Україні близько 40-70% своєї сухопутної військової техніки. ЗСУ за 12 місяців знищили 471 РСЗВ з 1100 одиниць і 2352 артсистем з 3080. Хоча росія перекидала на фронт озброєння зі своїх запасів, хороша робота українських захисників дозволила зрівняти ситуацію.

Загальна вартість літаків, які росія втратила з початку війни, сягає вже близько $6,5 млрд. Ще в $3 млрд обійшлися знищені вертольоти. Варто відзначити, що відновлення авіапарку - це складний і дорогий процес.

За даними Міноборони, на початку вторгнення у рф було 2727 далекобійних крилатих і балістичних ракет, а також понад 8500 ракет малого радіусу (до 200 км). За 12 місяців, окупанти використовували понад 4000 ракет. В останні місяці темп обстрілів знизився практично вдвічі - з 250-300 до 110-180 ракет на місяць.

У перші дев'ять місяців повномасштабної війни рф виробляла по 80 ракет щомісяця. Зараз же, за інформацією ГУР, максимум становить 40 ракет. Цей показник не дозволяє росії регулярно здійснювати масовані ракетні обстріли. Однак, в запасі у них, ймовірно, є ще близько 1100-1300 далекобійних ракет.

Раніше повідомлялось, що росія найближчим часом може надати Ірану винищувачі, що є останньою ознакою зростаючої оборонної співпраці між москвою та Тегераном.