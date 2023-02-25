В росії, схоже, закінчилися іранські дрони-камікадзе — Британська розвідка

Міністерство оборони Британії вважає, що Росія, ймовірно, вичерпала запаси іранських беспілотників, оскільки їхні запуски практично припинились.

З середини лютого не було жодних повідомлень про використання іранських безпілотних літальних апаратів на території України.

Про це йдеться в Twitter.

Раніше українські збройні сили повідомляли про збиття щонайменше 24 дронів Shahed-136 в період з кінця січня до початку лютого. Також БПЛА були знищені в перші дні року.

"Відсутність розгортання БПЛА, ймовірно, вказує на те, що Росія вичерпала свій поточний запас. Росія, швидше за все, намагатиметься поповнити запаси", - йдеться в твітті.

Хоч дрони і не мають хорошого досвіду знищення намічених цілей, рф, ймовірно, розглядає її як корисну приманку, яка може відволікти українську ППО від більш ефективних російських крилатих ракет.

В кінці січня стало відомо, що Україна отримала шість систем перехоплювачів дронів.