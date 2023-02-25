В росії, схоже, закінчилися іранські дрони-камікадзе — Британська розвідка
З середини лютого не було жодних повідомлень про використання іранських безпілотних літальних апаратів на території України.
Про це йдеться в Twitter.
Раніше українські збройні сили повідомляли про збиття щонайменше 24 дронів Shahed-136 в період з кінця січня до початку лютого. Також БПЛА були знищені в перші дні року.
"Відсутність розгортання БПЛА, ймовірно, вказує на те, що Росія вичерпала свій поточний запас. Росія, швидше за все, намагатиметься поповнити запаси", - йдеться в твітті.
Хоч дрони і не мають хорошого досвіду знищення намічених цілей, рф, ймовірно, розглядає її як корисну приманку, яка може відволікти українську ППО від більш ефективних російських крилатих ракет.
В кінці січня стало відомо, що Україна отримала шість систем перехоплювачів дронів.