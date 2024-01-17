В росії спалахнули багатотисячні протести
Його засудили до чотирьох років позбавлення волі.
Про це пишуть російські Telegram-канали і публікуючи відео зіткнень з ОМОНом.
Засуджений виступав проти того, щоб місцевих жителів відправляли воювати в Україну, або ж негативно висловився на адресу трудових мігрантів із Середньої Азії і жителів Кавказу.
Йому оголосили вирок і після цього біля будівлі суду розпочалися сутички та затримання.
ОМОНівці били протестувальників кийками, а також застосовували проти них сльозогінний газ і світлошумові гранати.
Наразі повідомляється по більше 20 затриманих.
Крім того, Telegram-канали, які опублікували відео - заблокували.
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