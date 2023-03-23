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В росії вантажні авіаперевезення впали до 20-ти річного мінімуму

23 березня 2023, 18:57
В росії вантажні авіаперевезення впали до 20-ти річного мінімуму
Фото: twitter.com/DefenceHQ
Вантажопотік авіакомпаній рф через санкції і обмеження доступу на міжнародні ринки того року впав на 60%.

Це мінімальний рівень з початку 2000-х років, заявила в росавіації

Передає рбк

Згідно з даними російської авіації, які були опубліковані в Єдиній міжвідомчій інформаційно-статистичній системі рф -  сукупні перевезення вантажів разом з поштою авіакомпаніями рф того року впали на 59,42%, до 599,05 тис. Тон.

Тобто повітряний транспорт відкотився до початку 2000-х років. Тоді в 2001 році авіакомпанії росії перевезли 614 тис. Тон.

А от перевезення пасажирів того року в авіакомпаній скоротилися, але менше — на 14,21%, до 95,21 млн осіб.

Інші види транспортування вантажів, автомобільні, водні, залізничні, теж просіли, але не сільно.

На початку місця стало відомо, що росія створила $80 мільярдів офшорної готівки за рік санкцій.

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