Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

В росії випав із вікна віцепрезидент "Транснефти"

04 липня 2025, 12:26
В росії випав із вікна віцепрезидент
Emporis
росіянин загинув на місці.

Сьогодні зранку віцепрезидент "Транснефти" Андрій Бадалов помер, випавши з вікна 17-го поверху будинку на Рубльовському шосе в москві.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Тіло віцепрезидент "Транснефти" Андрія Бадалова виявили біля житлового будинку на Рубльовському шосе на заході столиці.

Бадалов вранці випав із вікна своєї квартири.

Росмедіа пишуть, що топменеджер корпорації жив на 10 поверсі будинку, проте випав  вин із балкона 17-го поверху.

Головна версія смерті – самогубство, йому було 62 роки.

У "Транснефти" він працював із 2021 року та відповідав за питання цифрової трансформації та інформаційних технологій.

В росії ще з 90-х років були неодноразові випадки, коли "випадали" з вікон, "вішалися" чі "стрілялися" чиновники різних рангів та інші впливові люди. 

Вчора ми писали, що у Луганську підірвали колаборанта та колишнього "мера" Пілавова.

 

Росіясамогубство

Останні матеріали

Ще одна поразка росії. Вірменія та Азербайджан прямують до миру – Тімоті Еш
Політика
Ще одна поразка росії. Вірменія та Азербайджан прямують до миру – Тімоті Еш
Переклад iPress – 04 липня 2025, 15:36
Секретний інгредієнт успіху України. Не дрони, а швидкі інновації – Бенджамін Кук
Політика
Секретний інгредієнт успіху України. Не дрони, а швидкі інновації – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 04 липня 2025, 12:19
Трамп відмовляє Україні в постачанні зброї. Хто стоїть за прийняттям рішення – Wall Street Journal
Політика
Трамп відмовляє Україні в постачанні зброї. Хто стоїть за прийняттям рішення – Wall Street Journal
Переклад iPress – 04 липня 2025, 00:09
Що з Patriot’ами? Припинення постачання американської зброї відбулося в найгірший час для України – Wall Street Journal
Політика
Що з Patriot’ами? Припинення постачання американської зброї відбулося в найгірший час для України – Wall Street Journal
Переклад iPress – 03 липня 2025, 13:39
Відплатити тією ж монетою чи ні? Як Євросоюз відповість на тарифи Трампа – Atlantic Council
Бізнес & Фінанси
Відплатити тією ж монетою чи ні? Як Євросоюз відповість на тарифи Трампа – Atlantic Council
Переклад iPress – 03 липня 2025, 11:24
США скасували санкційний тиск на росію. Які наслідки? – New York Times
Політика
США скасували санкційний тиск на росію. Які наслідки? – New York Times
Переклад iPress – 03 липня 2025, 08:37
Поки світ відволікається на Іран, путін посилює військові цілі в Україні – The Telegraph
Політика
Поки світ відволікається на Іран, путін посилює військові цілі в Україні – The Telegraph
Переклад iPress – 02 липня 2025, 16:10
Світ в очікуванні нової світової війни. Україна – серце планети, що палає – Ендрю Таннер
Політика
Світ в очікуванні нової світової війни. Україна – серце планети, що палає – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 02 липня 2025, 11:58
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється