росіянин загинув на місці.

Сьогодні зранку віцепрезидент "Транснефти" Андрій Бадалов помер, випавши з вікна 17-го поверху будинку на Рубльовському шосе в москві.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Тіло віцепрезидент "Транснефти" Андрія Бадалова виявили біля житлового будинку на Рубльовському шосе на заході столиці.

Бадалов вранці випав із вікна своєї квартири.

Росмедіа пишуть, що топменеджер корпорації жив на 10 поверсі будинку, проте випав вин із балкона 17-го поверху.

Головна версія смерті – самогубство, йому було 62 роки.

У "Транснефти" він працював із 2021 року та відповідав за питання цифрової трансформації та інформаційних технологій.

В росії ще з 90-х років були неодноразові випадки, коли "випадали" з вікон, "вішалися" чі "стрілялися" чиновники різних рангів та інші впливові люди.

Вчора ми писали, що у Луганську підірвали колаборанта та колишнього "мера" Пілавова.