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В росії заарештували журналістів Reuters і AP

29 квітня 2024, 09:27
В росії заарештували журналістів Reuters і AP
Фото: gettyimages.com
Журналістів Сергія Кареліна і Костянтина Габова, які працювали на Reuters та AР, звинувачують в співпраці з командою Олексія Навального.

Про це повідомляє Associated Press.

Медійників звинувачують у підготовці матеріалів для Ютуб-каналу заснованого Навальним Фонду боротьби з корупцією. Суд постановив взяти Кареліна і Габова під варту щонайменше на два місяці: до завершення розслідування та судового розгляду їхніх справ.

Журналістам загрожує від 2 до 6 років в’язниці за "участь в екстремістській організації".

Відеожурналіст та оператор Габов, затриманий у москві, працював на кілька організацій, включаючи інформагентство Reuters. 

За версією слідства, Карелін співпрацював із ФБК, який в рф оголошений "екстремістською організацією", і командою Навального.

Карелін, який має подвійне громадянство - російське та Ізраїлю, був затриманий в Мурманській області. Він працював у низці видань, зокрема і в AP і був оператором німецького медіа Deutsche Welle до лютого 2022 року. 

За версією російського слідства, Карелін знімав відеоролики для Ютуб-каналу "Навальний LIVE".

Обидва затримані заперечують висунуті їм обвинувачення.

В АР заявили, що "дуже стурбовані" затриманням відеожурналіста Кареліна і "шукають додаткову інформацію".

У Reuters рішення суду щодо Габова не коментували.

Ми також повідомляли, що в березні росія вислала кореспондента іспанського видання El Mundo.
Росіяарештжурналісти

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