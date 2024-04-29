В росії заарештували журналістів Reuters і AP
Про це повідомляє Associated Press.
Медійників звинувачують у підготовці матеріалів для Ютуб-каналу заснованого Навальним Фонду боротьби з корупцією. Суд постановив взяти Кареліна і Габова під варту щонайменше на два місяці: до завершення розслідування та судового розгляду їхніх справ.
Журналістам загрожує від 2 до 6 років в’язниці за "участь в екстремістській організації".
Відеожурналіст та оператор Габов, затриманий у москві, працював на кілька організацій, включаючи інформагентство Reuters.
За версією слідства, Карелін співпрацював із ФБК, який в рф оголошений "екстремістською організацією", і командою Навального.
Карелін, який має подвійне громадянство - російське та Ізраїлю, був затриманий в Мурманській області. Він працював у низці видань, зокрема і в AP і був оператором німецького медіа Deutsche Welle до лютого 2022 року.
За версією російського слідства, Карелін знімав відеоролики для Ютуб-каналу "Навальний LIVE".
Обидва затримані заперечують висунуті їм обвинувачення.
В АР заявили, що "дуже стурбовані" затриманням відеожурналіста Кареліна і "шукають додаткову інформацію".
У Reuters рішення суду щодо Габова не коментували.Ми також повідомляли, що в березні росія вислала кореспондента іспанського видання El Mundo.