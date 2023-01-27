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В росії заблокували доступ до сайтів ЦРУ та ФБР

27 січня 2023, 14:12
В росії заблокували доступ до сайтів ЦРУ та ФБР
Фото: gettyimages.com
Причини блокування не уточнюються

роскомнагляд заблокував доступ до сайтів Центрального розвідувального управління та Федерального бюро розслідувань, передає пропагандистське видання ТАСС

ЗМІ пояснюють, що у сервісі роскомнагляду для перевірки обмеження доступу до сайтів та сторінок сайтів в інтернеті зазначено: доступ обмежується сайтам www.cia.gov та www.fbi.gov. Причини блокування не уточнюються.

Раніше франкомовний відділ російського пропагандистського каналу RT (RT France) припинив діяльність внаслідок замороження його банківських рахунків.

 
ФБРЦРУроскомнагляд

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