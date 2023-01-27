В росії заблокували доступ до сайтів ЦРУ та ФБР

Причини блокування не уточнюються

роскомнагляд заблокував доступ до сайтів Центрального розвідувального управління та Федерального бюро розслідувань, передає пропагандистське видання ТАСС.

ЗМІ пояснюють, що у сервісі роскомнагляду для перевірки обмеження доступу до сайтів та сторінок сайтів в інтернеті зазначено: доступ обмежується сайтам www.cia.gov та www.fbi.gov. Причини блокування не уточнюються.

Раніше франкомовний відділ російського пропагандистського каналу RT (RT France) припинив діяльність внаслідок замороження його банківських рахунків.