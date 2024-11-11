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В росії заочно заарештували суддю МКС

11 листопада 2024, 19:11
В росії заочно заарештували суддю МКС
Фото: з вільного доступу
Він видав ордер на арешт Шойгу і Герасимова.

московський суд заочно заарештував суддю Міжнародного кримінального суду в Гаазі Хайкеля Бен Махфуда у справі "про незаконне взяття під варту".

Про це повідомляє росЗМІ Настоящее время.

В червні цього року Хайкель Бен Махфуд та двоє інших суддів МКС: Росаріо Сальваторе Айтала та Серхіо Херардо Угальде Годінес, видали ордери на арешт екс голови Міноборони рф Сергія Шойгу і начальника Генштабу ЗС рф Валерія Герасимова.

В Міжнародному кримінальному суді заявили, що Шойгу та Герасимов несуть відповідальність за ракетні удари, завдані російською армією по об'єктах електроенергетики України в період щонайменше з 10 жовтня 2022 року до 9 березня 2023 року. 

Від початку ордери були секретними, однак суд вважав, що їх розкриття може сприяти запобіганню подальшому вчиненню злочинів.

Двоє інших суддів були оголошені у розшук російським судом раніше. 

Айтала і Годінес разом із суддею Томоко Акане видали ордери на арешт глави кремля Володимира путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт колишнього міністра оборони росії Сергія Шойгу та начальника генштабу Валерія Герасимова.

 

РосіяМКСарешт

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