В росії засудили українця за донат у $120 батальйону "Азов"

Його засудили до 10 років позбавлення волі.

Військовий суд у Ростові-на-Дону визнав жителя Запорізької області винним в "сприянні тероризму".

Українець переказав 120 доларів США на підтримку батальйону Азов, пише видання Astra.

Російська прокуратура заявила, що в листопаді 2023 року чоловік побачив у мережі публікацію про збирання коштів на квадрокоптери для українського підрозділу та здійснив пожертву.

Обвинувачений - громадянин України, але про наявність у нього російського паспорта не повідомляється.

Суд засудив його до 10 років позбавлення волі, з яких перші три він має провести у в'язниці, а ще сім - у колонії суворого режиму.

Нагадаємо, що тиждень тому в росії винесли вироки 23-м полоненим "азовцям".