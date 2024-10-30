В росії заявили про атаку дронів на шість областей
В росії відзвітували про нібито перехоплення і знищення 23 українських дронів на території шести областей рф.
Про це заявили у Міноборони рф.
У відомстві додали, що Йдеться про Ростовську, Курську, Смоленську, Орловську, Брянську і Бєлгородську області.
Російське Міноборони відзвітувало про нібито перехоплення і знищення 23 українських дронів.
проте , як завжди, місцеві мешканці повідомляли, що дрони атакували Курську область рф: було чутно вибухи і відбулось загоряння.
Інших деталей наразі немає.