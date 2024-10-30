В росії заявили про атаку дронів на шість областей

Мова йде про Ростовську, Курську, Смоленську, Орловську, Брянську і Бєлгородську області рф.

В росії відзвітували про нібито перехоплення і знищення 23 українських дронів на території шести областей рф.

Про це заявили у Міноборони рф.

У відомстві додали, що Йдеться про Ростовську, Курську, Смоленську, Орловську, Брянську і Бєлгородську області.

Російське Міноборони відзвітувало про нібито перехоплення і знищення 23 українських дронів.

проте , як завжди, місцеві мешканці повідомляли, що дрони атакували Курську область рф: було чутно вибухи і відбулось загоряння.

Інших деталей наразі немає.