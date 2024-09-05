В російській армії зростають втрати – розвідка Британії

В середньому армія рф в серпні втрачала вбитими і пораненими більше 1000 людей на день.

Причиною цього став тиск на Покровському напрямку і проривом ЗСУ у Курській області.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великій Британії у своєму звіті.

"Згідно зі звітом Генерального штабу України, середньодобові втрати росії в Україні збільшилися у серпні 2024 року до 1187 осіб на день. З початку війни втрати Росії сягнули 610 тисяч", - йдеться в огляді.

В розвідці додали, що збільшення втрат у серпні цього року майже напевно пов'язане з операцією України під Курськом і тиском, що триває на Покровському напрямку.

Війська рф продовжують покладатися на масу, щоб компенсувати брак особового складу і можливостей з оснащення.

Дані міністерства вказують на тіе, що тиск росії на всій лінії фронту продовжиться протягом наступного місяця.

Проте обмежені можливості продовжать стримувати її здатність використовувати будь-які тактичні успіхи для ширших оперативних досягнень.

"Рівень втрат росії, ймовірно, продовжить у середньому перевищувати 1000 осіб на день протягом вересня 2024 року, оскільки росія продовжує операції на широкому фронті від Курська на півночі до Роботиного на півдні", - підсумували у Міноборони Британії.

Днями ми писали, що під час наступу росіян на Покровськ ЗСУ знищили майже 200 одиниць техніки за день. Це був "рекорд" росіян на шляху до Покровська.